حسان يلتقي نواب محافظات الجنوب في رئاسة الوزراء

وطنا اليوم:يلتقي رئيس الوزراء جعفر حسان مساء اليوم الأحد نواب محافظات الجنوب الذين فازوا في الانتخابات النيابية، وذلك في دار رئاسة الوزراء.

ويأتي اللقاء في إطار التواصل مع النواب المنتخبين تأكيداً على حرص الحكومة على التعاون والشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ الرؤى الملكية التي تضمنها خطاب العرش السامي.

وسيواصل رئيس الوزراء بشكل دوري عقد لقاءات مشابهة مع النواب المنتخبين من مختلف محافظات ومناطق المملكة.