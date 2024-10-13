كابيتال بنك يُعلن عن أسماء الفائزين بجائزة 2 كيلو ذهب في حملة التوفير

وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك عن أسماء الفائزين المحظوظين بجائزة 2 كيلو ذهب في حملة التوفير الكبرى “أولها ذهب وآخرها كاش”، وذلك خلال فعالية أقيمت في فرع عبدون بحضور عددٍ من مسؤولي البنك.

وتم تكريم الفائزين وهم: أحمد سليمان درويش القدح، ونتاليا فيكتورفنا ديمترفيش ايفانيوشي، وإبراهيم إبراهيم محي الدين المصري، وشريفة بنت طراد بن سطام الشعلان، والحساب المشترك لـ علي توفيق سليم فضة ورانية إبراهيم جبرا الفقس، وتسليمهم الجائزة القيمة والتي تعكس أهمية الذهب كاستثمار مستقر وآمن. حيث شهدت قيمة الذهب ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً خلال الفترة الماضية، مما يجعل هذه الجائزة ذات قيمة عالية للفائزين.

وهنأ رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم خيطان جميع الفائزين بجوائز حملة التوفير القيّمة، وقال : “فخورون بالإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة 2 كيلو ذهب في حملة التوفير، والتي تُعد واحدة من أكبر حملات التوفير في المملكة. إذ نهدف لمكافأة عملائنا بجوائز قيمة مثل الذهب الذي يعد ذو قيمة عالية كاستثمار ناجح وأمن في نفس الوقت.”

وتجدر الإشارة إلى أن حملة التوفير تعد جزءاً من استراتيجية كابيتال بنك لتعزيز ثقافة الادخار بين عملائه وتقديم حوافز مميزة تدعم تحقيق أهدافهم المالية منها ليرات ذهب انجليزي (8 غرامات)، أونصات ذهب (100 غرام)، 9,999 ديناراً نقداً، والجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار والتي سيتم السحب في شهر كانون أول. هذا وتستهدف الحملة فئات العملاء الحاليين والجدد والتي تضم الحسابات العادية، وحسابات الـ Private Banking وحسابات “Select”، وحسابات الوصاية (الخاصة بالأطفال).

لمزيد من المعلومات حول الحملة والجوائز القادمة، يُرجى زيارة موقع كابيتال بنك الإلكتروني https://www.capitalbank.jo/ar/personal بالإضافة لإمكانية فتح حساب التوفير عن طريق التطبيق الخاص بالبنك.