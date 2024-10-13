الصحة: مبالغ مالية تترتب على تأمين الفقراء المنتهي

وطنا اليوم:قالت مدير إدارة التامين الصحي الدكتورة علا المساعفة إن مدة صلاحية بطاقة الأسر الفقيرة 3 سنوات وفي حال انتهاء البطاقة يتم تجديدها من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وبعد ذلك يجب مراجعة مكاتب إصدار التأمين الصحي في مديريات الصحة الموجودة في المحافظات ليتم تجديد البطاقة.

وأضافت أن كل بطاقة مثبت عليها تاريخ انتهاء ويجب على حاملها الانتباه إلى تاريخ الانتهاء لتجنب ترتب مبالغ مالية على صاحب البطاقة في حال مراجعة أي من المستشفيات.

وأشارت الدكتورة المساعفة إلى أن المنتفع بتأمين (الأسر الفقيرة) وكانت بطاقته منتهية الصلاحية وراجع مستشفى يترتب عليه مبالغ مالية للمستشفى بسبب عدم تجديد بطاقته.

ولفتت إلى ضرورة مراجعة مديريات الصحة وتسليم بطاقات التأمين الصحي من ذوي كبار السن (فوق 60 عام) وحاملي بطاقات تأمين صحي سارية المفعول في حال وفاتهم.

وأضافت في مداخلتها عبر اذاعة امن اف ام، أن بعض من المبالغ المالية المترتبة على عدم تجديد التأمين الصحي تترتب على الموظفين الذين يدفعون اشتراكات وبعد التقاعد لا يتم إصدار بطاقة تأمين صحي بدل التي تم تسليمها وعند مراجعة المتقاعد لإدارة التأمين الصحي بعد فترة معينة يكون هناك مبالغ مالية مترتبة عليه منذ تاريخ التقاعد مؤكدة أنه يجب على الشخص عند التقاعد أن يقوم مباشرة بتصويب أوضاعه وأن يقوم بإعادة بطاقات التأمين الصحي ومراجعة الضمان الاجتماعي وأن يقوم بتفعيل اشتراكات التأمين الصحي حتى لا تترتب عليه مبالغ مالية.

ولفتت الى أن بطاقات الـتأمين الصحي هي جزء من معاملة براءة الذمة التي يقوم بها الموظف عند تقاعده حيث يقوم بتسليم البطاقات ولكن بعض الموظفين لا يقومون بمراجعة إدارة التامين الصحي إلا بعد فترة طويلة وتقوم إدارة التأمين بمخاطبة الضمان لدفع اشتراكات التأمين الصحي والتي تترتب عليهم من تاريخ التقاعد.

وجددت التأكيد على ضرورة أن يقوم الموظف بتصويب أوضاعه بشكل مباشر بعد التقاعد وأن يقوم مباشرة بمراجعة التأمين الصحي لإصدار بطاقات جديدة (فئة متقاعدون) لتجنب ترتب مبالغ مالية عليه.

مشيرة إلى أن فئة كبار السن (فوق 60 عام) لا تترتب عليهم مبلغ مالية لأن تأمينهم هو تأمين صحي مجاني خاص بكبار السن ولكن إغلاق القيد للبطاقات سارية المفعول في حالة الوفاة هو حفظ للحقوق.