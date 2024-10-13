بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاة فتاة عشرينية وإصابة أخرى بحادث دعس في الموقر

منذ 10 ثواني
وفاة فتاة عشرينية وإصابة أخرى بحادث دعس في الموقر

وطنا اليوم:توفيت فتاة عشرينية وأصيبت أخرى، الأحد، بحادث دعس بالقرب من منطقة الزميلات في لواء الموقر بالعاصمة عمان.
وقال مصدر أمني إنه وقع حادث دعس صباح الأحد، لفتاتين عشرينيتين في منطقة مثلث الزميلات في لواء الموقر، وعلى الفور تواجدت المجموعات الأمنية والدفاع المدني في الموقع.
وأضاف أنه جرى إسعاف المصابتين إلى مستشفى التوتنجي، وما لبثت إحداهما أن فارقت الحياة، في حين وصفت حالة الثانية بالسيئة.
وأشار إلى أن السائق قام بتسليم نفسه للمركز الأمني، وبوشرت التحقيقات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:49

الأمن العام يتعامل مع شغب محدود في منطقة الوحدات

14:42

سميرات: إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة يعزز التنافسية

14:32

نتنياهو يدعو إلى إخراج قوات اليونيفل من جنوب لبنان

14:28

لقاء تشاوري بين وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وحزب إرادة .. صور

14:23

جمعية القلب الامريكية تجدد اعتماد مركز عمان الاهلية للتدريب الصحي

14:19

رئيس الجامعة الأردنية للعاملين : جهودكم صنعت الفرق فاستمروا

14:18

الإقتصاد الرقمي :إعفاء أرباح صادرات تكنولوجيا المعلومات حتى 2033 يعزز النمو والتنافسية في الأردن

13:56

23 قتيلا في قصف جوي للجيش السوداني على سوق في الخرطوم

13:50

الجغبير يناقش مع وزيري الصناعة والتجارة العراقيين التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين

13:38

توغل إسرائيلي داخل الأراضي السورية والنظام ينفي

13:32

صناعة الأردن تلتقي رئيس الوزراء وتصف اللقاء بالمثمر

13:28

52 شهيدا بـ 4 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وفيات
وفيات الأحد 13-10-2024وفيات الجمعة 11-10-2024حزب إرادة ينعي الفقيدة رهام العدوان (أم بشر)وفيات الخميس 10-10-2024المومني ينعى قعوار والعمد