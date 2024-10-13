وفاة فتاة عشرينية وإصابة أخرى بحادث دعس في الموقر

وطنا اليوم:توفيت فتاة عشرينية وأصيبت أخرى، الأحد، بحادث دعس بالقرب من منطقة الزميلات في لواء الموقر بالعاصمة عمان.

وقال مصدر أمني إنه وقع حادث دعس صباح الأحد، لفتاتين عشرينيتين في منطقة مثلث الزميلات في لواء الموقر، وعلى الفور تواجدت المجموعات الأمنية والدفاع المدني في الموقع.

وأضاف أنه جرى إسعاف المصابتين إلى مستشفى التوتنجي، وما لبثت إحداهما أن فارقت الحياة، في حين وصفت حالة الثانية بالسيئة.

وأشار إلى أن السائق قام بتسليم نفسه للمركز الأمني، وبوشرت التحقيقات