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الأمن العام يتعامل مع شغب محدود في منطقة الوحدات

منذ ساعة واحدة
الأمن العام يتعامل مع شغب محدود في منطقة الوحدات

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ لجنة مشتركة من الجهات المعنية والأمن العام نفّذت حملة لإزالة عدد من البسطات والتعديات على الطريق العام في منطقة الوحدات، حيث تم إنذار أصحاب تلك البسطات لأكثر من مرة بعد إعطائهم عدداً من المهل لتصويب الأوضاع .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه في أثناء عملية الإزالة قام عدد من الأشخاص بالاعتراض والقيام بأعمال شغب وتم التعامل معهم بالقوة المناسبة وإلقاء القبض على ستة منهم فيما تابعت اللجنة عملها بإزالة التعديات


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