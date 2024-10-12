سميرات يستهل زياراته لشركات الاتصالات من أمنية ويلتقي قمحيه

وطنا اليوم_رحبت شركة أمنية بزيارة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، معالي المهندس سامي سميرات يرافقه عطوفة المهندس بسام السرحان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات/الرئيس التنفيذي إلى مقرها، حيث كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للشركة، فيصل قمحيّه.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين القطاع العام وشركات الاتصالات بما يدعم تحقيق رؤية الأردن 2025 في مجال الاقتصاد الرقمي.

وبحث الجانبان أحدث التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعراض أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، مع التركيز على مسيرة أمنية المتميزة في دفع عجلة التقدم التكنولوجي.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في قطاع الاتصالات الأردني، بما يخدم تطلعات المملكة في التحول إلى اقتصاد رقمي رائد.

وأثنى الوزير سميرات على الجهود التي تبذلها شركة أمنية في دعم خطط التحول الرقمي، مشيراً إلى بصمتها الواضحة في تعزيز البنية التحتية وإدخال التقنيات الحديثة، مؤكداً على أهمية مواصلة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.

من جانبه، ثمّن قمحيه هذه الزيارة التي تعد أولى زيارات الوزير سميرات إلى شركات الاتصالات بعد توليه مهامه الوزارية، مؤكداً أن اختيار أمنية كمحطة أولى يعكس دورها الريادي في النهوض بقطاع الاتصالات، مؤكداً التزام الشركة بمواصلة الاستثمار في الحلول التقنية المبتكرة التي تسهم في تحسين تجربة المستخدم وتطوير القطاع والمساهمة في تحقيق رؤية الأردن للتحول الرقمي.