الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق مبادرة “شراكات من أجل مستقبل أمة” في دبي

‎وطنا اليوم_دبي، الإمارات العربية المتحدة _في حدث تاريخي يعكس رؤية جديدة للمستقبل، احتفلت الشبكة العربية للإبداع والابتكار بإطلاق مبادرتها الجديدة “شراكات من أجل مستقبل أمة”، حيث اجتمعت كوكبة من الشخصيات العربية والدولية في إمارة دبي، عاصمة الإبداع والابتكار

‎افتتح الحفل بكلمة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، الرئيس الأعلى للشبكة، الذي رحب بالحضور وأكد على أهمية الابتكار كوسيلة لتجديد الحياة وتحقيق التقدم. وأعلن عن إطلاق منصة “كشاف الذكية”، وهي منصة رقمية تهدف إلى جمع الأفكار والمشاريع المبتكرة من جميع الدول العربية، وتقديمها لحاضنة الأعمال بالشبكة

‎كما تخلل الحفل كلمة مسجلة للدكتور عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ورئيس الكونغرس العربي العالمي للابتكار، الذي أشاد بدور هذه المبادرة في تعزيز الإبداع الفكري والابتكار في المجتمعات العربية كما ألقى الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجلس الأمناء في الشبكة العربية للإبداع والابتكار، كلمة مسجلة أعلن من خلالها عن دعمه لبناء ثقافة الشراكات في المجتمع العربي، مُشيرًا إلى أن الشبكة هي منصة للإبداع العربي. وختم كلمته بالإعلان رسمياً عن إطلاق “المجمع العربي للابتكار”، وهي جمعية غير ربحية تهدف إلى توفير ملتقى المبتكرين العرب وتعزيز التواصل بينهم

‎وفي كلمته، أكد الدكتور محمود عبد العال فرّاج رئيس مجلس الإدارة في الشبكة، على أهمية الابتكار لتحقيق التوافق مع الأسواق المحلية والعالمية، مُعلنًا عن مبادرة جديدة تستهدف المبدعين من ذوي الهمم، التي تهدف لاكتشاف وتقديم مليون كاتب محتوى ومصور ومبتكر. كما أعلن عن إطلاق مسابقة أدبية بالتعاون مع دار عين حورس للنشر، لتعزيز الثقافة العربية في مجال الرواية واعلن رسمياً عن إطلاق منصة كشاف التي ستباشر استقبال طلبات المبدعين والمبتكرين لدعم افكارهم وابتكاراتهم من خلال الشبكة باقسامها المختلفة

‎ومن جهته أكد الأستاذ فهد فايز العملة، الأمين العام للشبكة العربية للإبداع والابتكار، في كلمته إلى أهمية التعاون والشراكة لتحقيق مستقبل مستدام، مُعلنًا عن إطلاق الموقع الإلكتروني للشبكة كمنصة تفاعلية لدعم المبدعين والمبتكرين. وأكد أن هذه المبادرة تمثل خطوة رائدة نحو تعزيز ثقافة الابتكار في العالم العربي وتمكين المبدعين من تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس واعلن رسمياً عن إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالشبكة العربية للإبداع والابتكار

‎تضمن الحفل تكريم خمسة مخترعين إماراتيين بدرع الشبكة، بالإضافة إلى تكريم رؤساء المنظمات والهيئات والمؤسسات والاتحادات والجامعات والمعاهد الحاضرة في الحفل، بعد توقيع اتفاقيات تعاون مع 26 جهة من منظمات ومؤسسات حكومية من 13 دولة عربية قبل انطلاق فعاليات الحفل .