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دوي انفجارات بتل أبيب بعد تسلل مسيّرتين أطلقتا من لبنان

منذ ساعة واحدة
دوي انفجارات بتل أبيب بعد تسلل مسيّرتين أطلقتا من لبنان

وطنا اليوم_دوت أصوات انفجارات كبيرة -مساء اليوم الجمعة- في تل أبيب جراء تسلل مسيّرتين أطلقتا من لبنان، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض إحداهما.

 

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا توجد إصابات حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن الحادث قيد التحقيق، وفق تعبيره.

 

وأفاد الجيش بأن الانفجارات نجمت عن اعتراضات أو سقوط مسيّرة في تل أبيب، مؤكدا تضرر مبنى في هرتسيليا وسط إسرائيل.

 

من جانبها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي في هرتسيليا وسط إسرائيل بعد تفعيل صفارات الإنذار إثر تسلل المسيّرتين.

وأظهرت صور تضرر مبنى دار عجزة في تل أبيب جراء إصابته بصاروخ اعتراضي جراء محاولة إسقاط المسيّرتين التي لم يعلن حتى الآن أي فصيل إطلاقهما.

 

ونقل مراسل الجزيرة عن الصحافة الإسرائيلية تأكيدها خشية أجهزة الأمن من تكرر إطلاق مسيّرات أخرى الليلة على تل أبيب.

 

وخلال الأيام الماضية، استهدف حزب الله وجماعة أنصار الله (الحوثيون) و”المقاومة الإسلامية في العراق” تل أبيب بالمسيّرات، في إطار مساندتهم لقطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ عام.


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