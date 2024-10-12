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هيئة الانتخابات التونسية تعلن فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية

منذ ساعة واحدة
هيئة الانتخابات التونسية تعلن فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية

وطنا اليوم_أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء اليوم الجمعة، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية 2024، وأكد فوز المترشح قيس سعيد بنسبة 90،69 بالمئة.

 

وبذلك يكون سعيد البالغ من العمر 66 عاما، قد فاز بولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات من 2024 إلى 2029.

 

وقال بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بالضاحية الشمالية للعاصمة، إن المترشح قيس سعيد، حصل على 2 مليون و 438 ألفا و 954 صوتا، في حين نال المترشح العياشي زمال 197 ألفا و 551 صوتا بنسبة 7،35 بالمئة، بينما حصل المترشح زهير المغزاوي على 52 ألفا و 903 أصوات بنسبة 1،9 بالمئة.


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