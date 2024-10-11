سوء التغذية الحاد يهدد حياة الآلاف في السودان

وطنا اليوم:حذرت منظمة أطباء بلا حدود، الجمعة، من انعدام الأمن الغذائي في السودان الذي مزقته الحرب، ودعت الأطراف المتحاربة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية، واصفة الوضع بأنه “كابوس”.

وأكدت كلير سان فيليبو، منسقة منظمة أطباء بلا حدود في نيروبي والعائدة من مخيمات اللاجئين في شرق تشاد إن “معدلات سوء التغذية مرعبة” في البلاد “التي تواجه واحدة من أكثر الأزمات المدمرة التي شهدها العالم منذ عقود”.

وقتل عشرات الآلاف ونزح الملايين منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب المنظمة، فإن نحو 26 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، أو “ما يقرب من نصف السكان”.

وتصل النساء الحوامل والأطفال إلى هناك وهم يعانون سوء التغذية، وُيجبرون أحيانا على شرب المياه الراكدة.

ودعت سان فيليبو الأطراف المتحاربة إلى “وضع حد لهذه العوائق والسماح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق”.

وقالت ليزا سيرل، وهي طبيبة عائدة من أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم، إن “أزمة الغذاء وصلت (…) إلى أبعاد أسطورية. والاستجابة التي نشهدها ليست كافية”.