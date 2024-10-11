حزب الله: المعركة ما تزال في بدايتها.. ولا تستعجلوا النتائج

وطنا اليوم:قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، الجمعة، إن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي “ما تزال في بدايتها”، مشيرا إلى أن الجماعة اللبنانية تظل منفتحة على جهود وقف “العدوان”.

وذكر محمد عفيف، خلال مؤتمر صحفي:

أولوية حزب الله هي هزيمة إسرائيل ونظل منفتحين على جهود وقف العدوان.

السكان سيعودون قريبا إلى جنوب لبنان والبقاع.

الضاحية الجنوبية لبيروت ستعود أفضل مما كانت.

المعركة مع العدو ما تزال في بدايتها ولا تستعجلوا النتائج.

المخزون الاستراتيجي لحزب الله بخير وسنواصل القتال.

حزب الله يقاتل بشكل مرن حسب متطلبات المعركة.

مقاتلو حزب الله يرفضون الانسحاب من المناطق التي تعتبر ساقطة من الناحية العسكرية.

صواريخ حزب الله على شمال إسرائيل دليل على أن المعركة ما تزال في بدايتها.

العدوان على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان عمل مدان.

العدو يقصف سيارات الإسعاف لمنع نقل المصابين.

الغارات الإسرائيلية العنيفة لا تتوقف على الضاحية الجنوبية تحت ذرائع وجود مخازن أسلحة.

وقال عفيف في مؤتمر صحفي: “كل ما يعرضه الجيش الإسرائيلي من صور لتقدمه في القرى هو لمواقع تركتها المقاومة على الشريط الحدودي لتستهدف العدو بها، حزب الله يمتلك الآلاف من المقاتلين الاستشهاديين في الميدان ويمنعون الجيش الإسرائيلي من التقدم”.

ووفقا لعفيف، فإنه “نرحب بالجهد الدبلوماسي والأولوية لدينا هي إلحاق الهزيمة بالعدو في الميدان”.

ونفى وجود أسلحة مخزنة في الضاحية الجنوبية لبيروت وقال إن إسرائيل استخدمت قنابل موقوتة لجعل الأمر يبدو كذلك، ووعد سكان الحي والنازحين من جنوب لبنان والبقاع بأنهم سيعودون قريبا.

الى ذلك اعتبر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بأنها “ساحة قتال ثانوية” لأول مرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تاريخ بدء إسرائيل حربها على القطاع.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، اليوم الجمعة، أن معظم الاهتمام والموارد لدى الجيش الإسرائيلي موجهة حاليا إلى لبنان.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي حوّل غزة، الأسبوع الماضي، إلى ساحة قتال ثانوية مع بداية العملية البرية في جنوب لبنان.

ومع ذلك، احتفظ الجيش الإسرائيلي بالوحدة الهجومية الخاصة في القيادة الجنوبية لمواصلة العمليات في جباليا، لفترة قد تمتد بضعة أسابيع. وفقا للصحيفة.