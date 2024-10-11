عقب العدوان الإسرائيلي..420 ألفا غادروا لبنان إلى سوريا

وطنا اليوم:قالت متحدثة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، إن أكثر من 310 آلاف سوري ونحو 110 آلاف لبناني عبروا إلى سوريا من لبنان، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي جوا وبرا.

وأشارت شمداساني في مؤتمر صحفي أسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، إلى أن أوضاع المدنيين في لبنان وغزة وسوريا تزداد سوءا يوما بعد يوم، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.

وذكرت أن الغارات الجوية الإسرائيلية تستهدف بصورة متزايدة العاصمة اللبنانية بيروت المكتظة بالسكان، لافتة إلى “مقتل مئات الأشخاص ومغادرة أكثر من مليون شخص منازلهم في أنحاء البلاد”.

وأفادت أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ذكّر جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين والبنية التحتية.

وشددت على أن “الشعب اللبناني هو الذي تحمل العبء الأكبر من الصراعات”.

وأضافت: “معظم النازحين في لبنان عبروا إلى سوريا، إذ أفادت التقارير أن أكثر من 310 آلاف سوري ونحو 110 آلاف لبناني عبروا الحدود في الفترة من 23 أيلول إلى 9 تشرين الأول”.

وذكرت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان بلغت حوالي ألفي شخص، بينهم 400 طفل وامرأة منذ بدء التصعيد في تشرين الأول 2023، إلى جانب التدمير الشديد للبنية التحتية خاصة المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف والمدارس والمساكن.

وفي سياق مشابه، أشارت المتحدثة الأممية إلى أن إسرائيل كثفت هجماتها على شمال غزة منذ أسبوع.

وقالت شمداساني: “إن الهجمات تهدد سلامة حياة المدنيين في المنطقة وتسببت في نزوح جماعي للفلسطينيين”.