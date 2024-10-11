الأمم المتحدة تستعرض أبرز القضايا العالمية: إصابات في صفوف حفظ السلام في لبنان وجهود إغاثية في سوريا والأرض الفلسطينية المحتلة

وطنا اليوم_خلال الإيجاز الصحفي اليومي، أطلع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عددًا من المسؤولين على أبرز القضايا العالمية التي تشمل لبنان وسوريا والأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى سفر الأمين العام إلى فيينتيان ونائب الأمين العام إلى باكو، وأوضاع السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وميانمار، مع التركيز على حماية الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية.

فيما يخص لبنان، أشار الاجتماع إلى إصابة اثنين من رجال حفظ السلام جراء قصف دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لبرج مراقبة في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في الناقورة. وأكدت يونيفيل أن الإصابات غير خطيرة، لكن المصابين لا يزالون في المستشفى لتلقي العلاج.

كما تناول الاجتماع جهود اليونيسيف في لبنان، حيث تم تسليم 33 طنًا من الإمدادات الطبية إلى وزارة الصحة لضمان ولادة آمنة للنساء الحوامل، وتزويدها بالأدوية الأساسية.

بالنسبة للأزمة السورية، أفاد الاجتماع أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاءها وزعوا مواد إغاثية على أكثر من 250 ألف شخص عند نقاط العبور، تشمل مستلزمات النظافة، والبطانيات، وملابس الشتاء، والطعام والمياه. وتم إنشاء مكتب مساعدة عند نقطة العبور لتقديم الاستشارات القانونية والمساعدة للقادمين الجدد بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري.

وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، أشار الاجتماع إلى محاولات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وخدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام، للوصول إلى مستشفى كمال عدوان شمال غزة، لكن الفريق أُجبر على الانتظار خمس ساعات عند نقطة احتجاز جنوب جباليا بسبب القتا

ل الشديد.