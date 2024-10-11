فصل للتيار الكهربائي عن هذه المناطق بإربد وجرش السبت

وطنا اليوم:أعلنت شركة كهرباء إربد، عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي إربد وجرش، يوم غد السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة إربد مناطق: حوارة والتي ستكون مدة الفصل فيها من 6 صباحًا ولغاية 10 صباحًا، والحي الجنوبي في الصريح وإشارة الصريح ومنطقة مدرسة الحصن المهنية من 8 صباحًا لغاية الواحدة ظهرًا، وعن الخيرية ومثلث كفر جايز وأم الغزلان في بيت راس وخلة عرمه وإسكان المهندسين بكفر جايز وحي الصالح، من 7 صباحًا لغاية 5 مساءً.

وبينت الشركة أن الفصل المبرمج سيشمل بمحافظة جرش مناطق: تلعة الرز وحي نوارة والراية وتل الرمان ومرصع والرحمانية والمرجم الأخضر وسلحوب وحي الراعي والجعيدية، وذلك من 9:30 صباحًا ولغاية 3:30 بعد الظهر .