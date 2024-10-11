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الاحتلال يمنع فلسطينيين من قطف الزيتون بالضفة

منذ 12 ثانية
الاحتلال يمنع فلسطينيين من قطف الزيتون بالضفة

وطنا اليوم:منع جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المزارعين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة من قطف ثمار الزيتون، وأجبرهم على مغادرة حقولهم.
وقال رئيس مجلس محلي قرية دوما جنوب نابلس (شمال) إن “قوات من جيش الاحتلال اقتحموا مزارع مواطنين كانوا يقطفون الزيتون، وطاردتهم ومنعتهم من البقاء في أرضهم وأبلغوهم بمنع الوجود في المنطقة”.
وذكر أن “جيش الاحتلال طلب من المزارعين الحصول على تنسيق مسبق لدخول أراضيهم المقدر مساحتها بنحو 250 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)”.
وقد تكرر الأمر في قرية بدرس غرب رام الله.


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