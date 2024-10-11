مسيرة في إربد نصرة لغزة ولبنان

وطنا اليوم:انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام مسجد الهاشمي في مدينة اربد، مسيرة ، جابت السوق التجاري تحت عنوان “لا سفارة للكيان على أرضك يا عمان”.

وندد المشاركون بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الصهيوني تحت سمع ونظر المجتمع الدولي والعربي والاسلامي.

واستهجن المشاركون الموقف العربي عن نصرة غزة والمقاومة الفلسطينية، في ظلّ الدعم الأمريكي والغربي غير المحدود للعدوّ الصهيوني.

وأكد المشاركون دعمهم فصائل المقاومة الفلسطينية جميعا وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشيدين في ذات السياق بالبطولات التي تسطّرها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام وكتائب سرايا القدس.

وأشاد المشاركون بصمود الأهل في قطاع غزة إزاء حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي يتعرّضون لها.

وأثنى المشاركون على الدعم والاسناد الذي تقدّمه المقاومة في لبنان واليمن والعراق للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني، وإلغاء اتفاقية وادي عربة والغاز.