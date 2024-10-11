بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مسيرة في إربد نصرة لغزة ولبنان

منذ 35 ثانية
مسيرة في إربد نصرة لغزة ولبنان

وطنا اليوم:انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام مسجد الهاشمي في مدينة اربد، مسيرة ، جابت السوق التجاري تحت عنوان “لا سفارة للكيان على أرضك يا عمان”.
وندد المشاركون بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الصهيوني تحت سمع ونظر المجتمع الدولي والعربي والاسلامي.
واستهجن المشاركون الموقف العربي عن نصرة غزة والمقاومة الفلسطينية، في ظلّ الدعم الأمريكي والغربي غير المحدود للعدوّ الصهيوني.
وأكد المشاركون دعمهم فصائل المقاومة الفلسطينية جميعا وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشيدين في ذات السياق بالبطولات التي تسطّرها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام وكتائب سرايا القدس.
وأشاد المشاركون بصمود الأهل في قطاع غزة إزاء حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي يتعرّضون لها.
وأثنى المشاركون على الدعم والاسناد الذي تقدّمه المقاومة في لبنان واليمن والعراق للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني، وإلغاء اتفاقية وادي عربة والغاز.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:53

الأردن يدين القصف الإسرائيلي المتكرر لليونيفيل في لبنان

14:47

مصادر : حزب الله يستعد لحرب استنزاف طويلة من خلال قيادة عسكرية جديدة

14:40

شبكة تجسس في لبنان.. تصوير أماكن الغارات والتحقق من الجثث

14:35

لا تقف في مواجهة الحائط

14:29

رئيس الجامعة الأردنيّة : استعنّا بخبراء من المجتمع المحليّ لتدريس بعض الموادّ

13:52

نقل مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره العراقي إلى عمان

13:42

الأشغال المؤقتة 10 سنوات لتاجر استورد المخدرات من سوريا للأردن

13:25

ميقاتي: متمسكون بحقنا في أرضنا وسيادتنا وحزب الله شريكنا

13:23

الصحة العالمية: الخدمات الصحية شبه منعدمة شمال غزة

13:15

منظمة يابانية تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2024

11:31

ولي العهد يعيد نشر مقال للأمير الحسن

11:22

توصيات بإلغاء تعميم هروب عاملات المنازل بالمراكز الأمنية

وفيات
وفيات الجمعة 11-10-2024حزب إرادة ينعي الفقيدة رهام العدوان (أم بشر)وفيات الخميس 10-10-2024المومني ينعى قعوار والعمدوفيات الأربعاء 9-10-2024