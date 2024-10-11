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شبكة تجسس في لبنان.. تصوير أماكن الغارات والتحقق من الجثث

منذ 6 ثواني
شبكة تجسس في لبنان.. تصوير أماكن الغارات والتحقق من الجثث

وطنا اليوم:كشفت مصادر عسكرية لبنانية، الجمعة، عن توقيف 15 شخصا للتحقيق معهم في الاشتباه بتعاملهم مع إسرائيل.
وبحسب المصادر تدور الشبهات بشأن إقدام الموقوفين على تصوير أماكن استهدفت بغارات إسرائيلية، أو تصوير ما بعد استهدافها من الجانب الإسرائيلي.
كما أشار المصدر إلى أن اثنين من الموقوفين، وهما من الجالية السورية بلبنان، تبين تجنيدهما من قبل الموساد الإسرائيلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان بيان للجيش اللبناني قد أشار إلى أنه نتيجة عمليات رصد ومتابعة لشبكات التجسّس الإسرائيلية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوريَّين (م.ا.) و(ب.ع.) لإقدامهما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة، إضافة إلى توثيق آثار الغارات الجوية ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين للتحقق من نتائجها.
وأوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية على مر السنوات عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل.
وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين وصلت إلى حد 25 سنة في السجن.


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