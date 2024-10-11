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الأشغال المؤقتة 10 سنوات لتاجر استورد المخدرات من سوريا للأردن

منذ 48 ثانية
الأشغال المؤقتة 10 سنوات لتاجر استورد المخدرات من سوريا للأردن

وطنا اليوم:صدقت محكمة التمييز على وضع تاجر للمواد المخدرة على الحدود الأردنية السورية ومستورد لها من سوريا، بالأشغال المؤقتة 10 سنوات وغرامة بقيمة 10 آلاف دينار.
وفي آذار/مارس 2024، جرمت محكمة أمن الدولة المحكوم عليه بتهم استيراد المواد المخدرة (حبوب كبتاجون) بالاشتراك، وبيع مواد مخدرة بقصد الاتجار، وتعاطي المواد المخدرة.
وفي تفاصيل قرار المحكمة، فإن المتهم من الأشخاص المعروفين بالنشاط الإجرامي والتعامل بالمواد المخدرة على المناطق الحدودية الأردنية السورية، من خلال استيراد كميات من المواد المخدرة من الأراضي السورية.
وفي آب/أغسطس 2023، تم القبض على المحكوم عليه في إحدى مناطق محافظة المفرق، من قبل رجال مكافحة المخدرات، حيث ضبط في منزله سلاح ناري (كلاشنكوف) و173 رصاصة، وجهاز “اكس” وآخر لاسلكي و3 أجهزة خلوية تستخدم جميعها في عمليات استيراد المخدرات من سوريا إلى الأردن. كما تم ضبط رسائل صوتية تتعلق بكميات حبوب الكبتاجون وصورها، وإحداثيات عمليات استيراد المواد المخدرة من خلال نقاط دخولها إلى المنطقة الحدودية الأردنية، وإحداثيات لتلك المناطق وصور لمبالغ مالية من العملة الأردنية إلى جانب عدد من المضبوطات بالقضية.
وقالت محكمة التمييز إن قرار محكمة أمن الدولة جاء مستوفيا للشروط القانونية واقعة وتسببيا وعقوبة، وخاليا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، ما يتعين تأييد القرار.


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