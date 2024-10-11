ميقاتي: متمسكون بحقنا في أرضنا وسيادتنا وحزب الله شريكنا

وطنا اليوم:أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الجمعة، التمسك بالحق “في أرضنا وسيادتنا”، مشددا على الأولوية المتمثلة بوقف إطلاق فوري للنار.

وأضاف ميقاتي أن لبنان قرر مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بوقف تام وفوري لإطلاق النار.

وطالب ميقاتي المجتمع الدولي إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بقرار 1701، مؤكدا أن لبنان ملتزم بالقرار.

وأكد شراكة حزب الله في الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى موافقة الحزب على تطبيق القرار الأممي 1701.

ولفت ميقاتي إلى أن الحل الدبلوماسي يبقى مطروحا على الطاولة من خلال تطبيق القرار 1701.

وبين استنكار بلاده اعتداء الاحتلال على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وقال إن وزير الخارجية الأمريكي أكد على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية للبنان