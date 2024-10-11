الصحة العالمية: الخدمات الصحية شبه منعدمة شمال غزة

وطنا اليوم:قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه لم يعد هناك أي خدمة صحية تقريبا في شمال قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل منع بعثات الإغاثة من الوصول إلى المنطقة.

وأشار غيبريسوس في منشور على منصة (إكس) مساء الخميس، إلى أن إسرائيل منعت بعثتين لمنظمة الصحة العالمية من الوصول إلى شمال غزة مرة أخرى.

وطالب إسرائيل بوقف أوامر التهجير القسري وعدم التعرض للمستشفيات، وأضاف: “لم تعد هناك أي خدمة صحية تقريبا في شمال غزة. ليس لدى الناس مكان يذهبون إليه”.

كما دعا إسرائيل إلى “تسهيل مهمات المساعدات الإنسانية، لأن الأرواح تعتمد عليها”.

وأردف: “ندعو إسرائيل للعمل من أجل وقف إطلاق النار. جميع العالقين في هذا الصراع بحاجة إلى السلام”.

وفي بيان مشترك، حذرت 18 منظمة إغاثة دولية بينها منظمات بريطانية وفرنسية وأمريكية وسويسرية من أن التوتر المتزايد في شمال غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وذكرت المنظمات، أن تهجير إسرائيل الفلسطينيين في شمال غزة، من شأنه أن يزيد سوء الحالة الإنسانية ويعيق عمليات الإغاثة.