بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الصحة العالمية: الخدمات الصحية شبه منعدمة شمال غزة

منذ 11 ثانية
الصحة العالمية: الخدمات الصحية شبه منعدمة شمال غزة

وطنا اليوم:قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه لم يعد هناك أي خدمة صحية تقريبا في شمال قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل منع بعثات الإغاثة من الوصول إلى المنطقة.
وأشار غيبريسوس في منشور على منصة (إكس) مساء الخميس، إلى أن إسرائيل منعت بعثتين لمنظمة الصحة العالمية من الوصول إلى شمال غزة مرة أخرى.
وطالب إسرائيل بوقف أوامر التهجير القسري وعدم التعرض للمستشفيات، وأضاف: “لم تعد هناك أي خدمة صحية تقريبا في شمال غزة. ليس لدى الناس مكان يذهبون إليه”.
كما دعا إسرائيل إلى “تسهيل مهمات المساعدات الإنسانية، لأن الأرواح تعتمد عليها”.
وأردف: “ندعو إسرائيل للعمل من أجل وقف إطلاق النار. جميع العالقين في هذا الصراع بحاجة إلى السلام”.
وفي بيان مشترك، حذرت 18 منظمة إغاثة دولية بينها منظمات بريطانية وفرنسية وأمريكية وسويسرية من أن التوتر المتزايد في شمال غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية.
وذكرت المنظمات، أن تهجير إسرائيل الفلسطينيين في شمال غزة، من شأنه أن يزيد سوء الحالة الإنسانية ويعيق عمليات الإغاثة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:15

منظمة يابانية تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2024

11:31

ولي العهد يعيد نشر مقال للأمير الحسن

11:22

توصيات بإلغاء تعميم هروب عاملات المنازل بالمراكز الأمنية

11:15

تجارة عمّان: نسعى لوضع العاصمة على خارطة المهرجانات العربية

11:04

وفاة طفل وإصابة شقيقه إثر حادث دهس في إربد

10:41

الاحتلال يكشف النقاب عن تسجيل نادر لغولدا مائير في ذكرى حرب أكتوبر

10:30

وفيات الجمعة 11-10-2024

10:27

الشهرة الأدبية ونظرية القوة

10:24

الملك وولي العهد يغادران لقبرص للمشاركة في قمة دول جنوب أوروبا

10:20

د. عطا ابو الحاج يكتب .. إسرائيل تدمي قلب بيروت للمرة الثالثة

10:18

قتيل إسرائيلي ومصابون في الشمال بعد إطلاق صاروخ من لبنان

10:09

أصوات متشددة ترتفع في طهران : علينا بالقنبلة النووية

وفيات
وفيات الجمعة 11-10-2024حزب إرادة ينعي الفقيدة رهام العدوان (أم بشر)وفيات الخميس 10-10-2024المومني ينعى قعوار والعمدوفيات الأربعاء 9-10-2024