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أ.د مصلح أبو الحاج من عمان الأهلية يفوز بجائزة أفضل بحث بمؤتمر دولي

منذ 6 ثواني
أ.د مصلح أبو الحاج من عمان الأهلية يفوز بجائزة أفضل بحث بمؤتمر دولي

وطنا اليوم:حصل الأستاذ الدكتور مصلح أبو الحاج، نائب العميد للشؤون الأكاديمية في كلية تقنية المعلومات – قسم الشبكات والأمن السيبراني بجامعة عمان الأهلية، على جائزة أفضل بحث في المؤتمر الدولي الرابع للتقنيات الذكية الناشئة وتطبيقاتها (eSmarTA) 2024، والذي انعقد في اليمن.

البحث الفائز بعنوان:

Towards a Lightweight Detection System Leveraging Ranking Techniques with Wrapper Feature Selection Algorithm for Selective Forwarding Attacks in Low power and Lossy Networks of IoTs

يركز البحث على تطوير نظام اكتشاف خفيف الوزن يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة الهجمات السيبرانية في شبكات إنترنت الأشياء. وقد أظهرت النتائج فعالية النظام في التصدي لهذه الهجمات بشكل ملحوظ.
من الجدير بالذكر أن المؤتمر مصنف ضمن قاعدة بيانات Scopus، وهو واحد من المؤتمرات الرائدة في مجال التقنيات الذكية وتطبيقاتها.
وتُعدّ هذه الجائزة إنجازًا هامًا للدكتور مصلح أبو الحاج ولجامعة عمان الأهلية، ويعكس التزام الجامعة بالبحث العلمي والابتكار في مجالات التكنولوجيا الحديثة.


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