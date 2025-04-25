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خبر سار لأصحاب المركبات الكهربائية في الأردن

25 أبريل 2025
خبر سار لأصحاب المركبات الكهربائية في الأردن

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، الجمعة، ان عدد محطات شحن المركبات الكهربائية المرخصة والعاملة في الأردن ارتفعت إلى 200 محطة، وذلك في خطوة من شأنها أن تدعم خطط المملكة للتوسّع في النقل النظيف.
وقال السعايدة إنّ الهيئة أصدرت نحو 750 تصريح انشاء محطات شحن كهربائية منذ عام 2016 وحتى اليوم، منها 700 محطة شحن عامة و50 محطة شحن خاصة؟
وأشار إلى أن محطات شحن المركبات الكهربائية العامة ستباشر عملها نهاية العام الحالي.
يذكر ان وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، قد أعلن في وقت سابق، عن إجراء دراسة فنية شاملة لإعادة النظر في نسبة الفاقد لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بهدف إيجاد حل لهذه المشكلة وضمان كفاءة عمل هذه المحطات.


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