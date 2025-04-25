أكثر من 5 آلاف مشارك بانطلاقة أردننا جنة بحلته الجديدة

وطنا اليوم:قال أمين عام وزارة السياحة والآثار، رئيس لجنة برنامج أردننا جنة، الدكتور فادي بلعاوي، إن البرنامج شهد في الأيام الأولى تسجيل أكثر من 5 آلاف مشارك، وانطلاق 68 حافلة من مختلف محافظات المملكة نحو وجهات سياحية متنوعة، في خطوة تعكس الإقبال الكبير على النسخة الجديدة من البرنامج التي تتميز بتنوعها وشمولها لمواقع سياحية وثقافية متعددة.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة، أشار بلعاوي، إلى أن النسخة الجديدة من البرنامج تهدف للوصول إلى 100 نقطة جذب سياحي في مختلف أنحاء المملكة، مع التركيز على دمج السياحة الترفيهية بالمعرفية والثقافية، من خلال توفير أدلاء سياحيين مؤهلين يقدمون معلومات دقيقة تعزز من الهوية الوطنية وتزيد من وعي المواطنين بأهمية الإرث التاريخي والسياحي في الأردن.

وبين، أن البرنامج يركز على دعم المجتمعات المحلية، حيث تم تأهيل عدد كبير من مقدمي التجارب السياحية المحلية ورفع سوية الخدمات المقدمة بما يضمن تجربة سياحية متكاملة وجودة عالية للزوار.

ولفت الدكتور بلعاوي، الى أن البرنامج يعمل على دمج أنواع السياحة المختلفة، مثل السياحة البيئية والدينية والثقافية، في تجربة واحدة متكاملة، مؤكدًا أن الأردن يزخر بمقومات سياحية فريدة تجعل منه وجهة مميزة على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بالمواقع المصنفة عالميًا، أوضح، أن المملكة تضم سبعة مواقع على قائمة التراث العالمي، إضافة إلى آلاف المواقع الأثرية التي تسعى الوزارة إلى دمجها ضمن البرنامج السياحي، مع التركيز على المواقع القادرة على تقديم تجربة وخدمة متكاملة للزوار.

وأكد بلعاوي، أن البرنامج يحظى بدعم حكومي واسع، مشيدًا بجهود الكوادر العاملة في وزارة السياحة والآثار التي عملت على تطوير البرنامج وتقديمه بحلته الجديدة.

وفي هذا السياق، قام الدكتور فادي بلعاوي بجولة ميدانية في مركز انطلاق الحافلات بالعاصمة عمّان، لمتابعة سير العمل والاطلاع على آلية تنظيم الرحلات، والتأكد من جاهزية الفرق الميدانية والمشغلين السياحيين.

واستمع، إلى آراء المواطنين وملاحظاتهم حول سير العمل في البرنامج، بهدف الوقوف على التحديات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، مؤكداً أن هذه الجولات تهدف إلى ضمان تقديم تجربة سياحية مميزة وآمنة للمواطنين.