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عوني الداوود يحسم سباق نائب نقيب الصحفيين

4 ساعات ago
عوني الداوود يحسم سباق نائب نقيب الصحفيين

وطنا اليوم:أظهرت نتائج انتخابات نقابة الصحفيين، فوز الزميل عوني الداوود بمنصب نائب النقيب بعد حصوله على 365 صوتا، فيما حص باقي المنافسين
نادر خطاطبة 214 صوتا
جمال اشتيوي 178 صوتا
ايمن المجالي 114 صوتا
وأعلنت اللجنة قبل ذلك فوز الزميل طارق المومني بمنصب نقيب الصحفيين الأردنيين بعد حصوله على 531 صوتا.
كما يتنافس على عضوية المجلس 23 مرشحا، وهم: محمد الزيود، وراشد العساف، وراشد الرواشدة، وحازم الخالدي، وياسين القيسي، وإبراهيم أبو زينة، وعلي العمايرة، وزين الدين خليل، وموفق كمال، وختام الشوبكي، وعناد أبو وندي، ومجدي التل، وسامي الحربي، وبلال العقايلة، ورشدي القرالة، ومحمد الفقهاء، وعوني فريج، وحارث عواد، ومحمد أبو كف، وعلي فريحات، وفايز أبو قاعود، وأحمد ازمقنا، وماهر الشريدة.
ووافقت الهيئة العامة على تفويض المجلس المقبل بإجراء جميع التعديلات على صندوق الإسكان الخاص بالنقابة.


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