الشيباني يرفع علم سوريا الجديد أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك

وطنا اليوم:رفعت الأمم المتحدة، الجمعة، العلم السوري الجديد بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

وكتب الشيباني عبر منصة (إكس)، “باسم الجمهورية العربية السورية، أقف اليوم في لحظة تاريخية تفيض بالكرامة، لأرفع علمنا السوري الجديد في هذا الصرح الأممي، للمرة الأولى بعد أن طوينا صفحة أليمة من تاريخنا.”

وسيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول الشرق الأوسط يبحث خلاله الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، ويشارك فيه للمرة الأولى الشيباني.

ويستمع مجلس الأمن إلى إحاطتين من بيدرسون، ونائبة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا.