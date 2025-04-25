البريد: الخدمات اللوجستية هي العمود الفقري لنجاح التجارة الإلكترونية

وطنا اليوم:استعرض رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، تجربة الشركة في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الإلكترونية.

جاء ذلك خلال مشاركة الشركة في قمة التكنولوجيا المالية، التي عُقدت في العاصمة عمّان، بحضور المدير العام هنادي الطيب.

وبحسب بيان للشركة اليوم الجمعة، أشار الداوود إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الخدمات اللوجستية في دعم وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية، واصفًا إياها بـ”العمود الفقري” لنجاح هذا القطاع.

كما تطرّق إلى جهود البريد الأردني في تطوير تطبيقاته الرقمية، وأبرزها تطبيق البريد الأردني، بالإضافة إلى تقديم خدمات بطاقات متعددة العملات، التي تسهم في تعزيز الشمول المالي وتلبية احتياجات المستخدمين في البيئة الرقمية المتغيرة.

وتم تكريم البريد الأردني لفوزه بجائزة الإبداع في التحول الرقمي للخدمات البريدية ضمن جوائز الطاووس، وذلك لجهوده في ربط المجتمعات والخدمات الرقمية الشاملة والتي تجسّد رؤية حقيقية للتغيير الإيجابي والابتكار المؤثر.

كما قام الداوود بتكريم عدد من المؤسسات المتميزة الفائزة بجوائز القمة في مجالات متعددة.