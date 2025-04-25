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الملك يغادر أرض الوطن للمشاركة بمراسم جنازة البابا فرنسيس

4 ساعات ago
الملك يغادر أرض الوطن للمشاركة بمراسم جنازة البابا فرنسيس

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، أرض الوطن إلى إيطاليا، اليوم الجمعة، للمشاركة بمراسم جنازة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، التي ستقام في الفاتيكان غدا السبت.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.


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