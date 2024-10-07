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مجموعة مدارس الجامعة تهنىء بذكرى يوم المعلم

منذ ساعة واحدة
مجموعة مدارس الجامعة تهنىء بذكرى يوم المعلم

وطنا اليوم:هنأ الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لمجموعة مدارس الجامعة و السيدة ناديا الحوراني “المشرف العام للمدارس “، المعلمين والمعلمات في مجموعة مدارس الجامعة وبكافة المدارس في ربوع الوطن بذكرى يوم المعلم .
ووجهت السيدة الحوراني رسالة لمعلمي ومعلمات مجموعة مدارس الجامعة قالت فيها : يغمرنا الفخر والاعتزاز بهذه الذكرى وأتوجه بإسمي وبإسم رئيس هيئة المديرين بأسمى آيات الشكر والتقدير الى معلمينا ومعلماتنا الاعزاء في مجموعة مدارس الجامعة ، فأنتم النبراس الذي يضيء طريق ابنائنا بالعلم والمعرفة ، فبجهودكم الدؤوبة وتفانيكم المستمر تسهمون في بناء مستقبل زاهر .. كل عام وأنتم بالف خير ، متمنين لكم المزيد من التألق والنجاح في هذا الصرح العظيم الذي بفضلكم يتقدم ويزدهر .


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