القبول الموحد.. إعرف وطنك..!

د. مفضي المومني

2024/10/7

خرجت نتائج القبول الموحد… لمرحلة البكالوريوس والدبلوم… (ورضي من رضي وزعل من زعل)…والقبول الموحد قال كلمته…التي لا ترد ولا يأتيها الباطل…! والكثير من الأهالي وأصحاب المكرمات اصطدم بواقع لا يقدر عليه… فإذا رضي بالتخصص لم يرضى بالجامعة… وإذا رضي بالجامعة لم يرضى بالتخصص… والجامعة هنا كأسم وكينونة ومستوى… وكذلك الموقع…! إذ لم يراعي القبول الموحد قضية الإنتقال بين المحافظات للطلبة… وخاصة أبناء الشمال والوسط للجنوب وبالعكس..!.

في زمان ما… قال أحد الوزراء من مكان علي… وبرج عاجي لمواطن يشكو ذلك، أن في ذلك حسنة لطلابنا ليتعرفوا على وطنهم… وليعتمدوا على أنفسهم… وقد تصح فلسفته…! ولكن المعضلة الحقيقية أن الطالب سيحتاج لسكن ومصاريف ومواصلات لن تقل عن 300 دينار شهرياً… مضروبة بمدة الدراسة… 4-6 سنوات للبكالوريوس و 2-3 سنوات للدبلوم… وهذا بحد ذاته غير ممكن لغالبية الأهالي والطلبة… في ظل البطالة والرواتب المتدنية… ووجود أخوة يدرسون في الجامعات…وغيره الكثير… ! فيكون القرار… إما الذهاب للموازي في الجامعات أو الكليات القريبة… لأن الكلفة متقاربة…لمن يقدر… أو الإستنكاف عن الدراسة لاستحالة أو لعدم توفر الإمكانيات…لمن لا يقدر في ظل عدم وجود تجاوب من التعليم العالي والقبول الموحد… (ودبر حالك يا مواطن…!).

قضية أخرى فهمنا أن هنالك موازي مشكوك بدستوريته للبكالوريوس…أما أن يكون التعليم المتوسط الدبلوم موازي وبأسعار ساعات عالية جداً… في ظل سياسات وتصريحات معلنة كل يوم تشجع الطلبة والأهالي للتسجيل في التعليم المتوسط – الدبلوم التقني والتطبيقي وووو… والجامعات والكليات تعلن أن لديها فائض للمقاعد دبلوم… ولكن على الموازي..! بكل صراحة ومسؤولية يجب إلغاء الموازي فوراً للدبلوم…وتخفيض أسعار الساعات بشكل رمزي كما كانت قبل أن يوغل أحدهم برفعها ذات ذهنية عجفاء…وتفكير أخرق…! وإعطاء الكليات مرونة مع مراقبة للقبول… وأن يدعم التعليم المتوسط وبالذات التقني ولا مانع لا بل يجب أن يكون مجاناً أو بأسعار رمزية…(وكان كذلك في ثمانينيات القرن الماضي..!) إذا كنا حقاً نريد دعم التعليم التقني… لأن ما يعلن من تصريحات لعرابي التعليم المهني والتقني على منابر تسويق الذات والا شيء يدحضه الواقع..!.

أما ما بدأت به ….فكرة (تعرف على وطنك) وأنها جامعات وطن فأظنها من مهام وزارة وهيئة تنشيط السياحة… وليس وزارة التعليم العالي والقبول الموحد…! ولا ننسى ان التخصصات ليست متفردة بل مكررة في غالبة الجامعات الحكومية..!.

القبول في التخصص الجامعي وكتبت بذلك يجب أن يعتمد على الإتجاه والرغبة والقدرات… وفي ظل القبول الموحد ومعطياته… يأخذ معدل التوجيهي كمؤشر وحيد على القدرات… مع أن هنالك قدرات أخرى قابلة للقياس… وأما التوجه والرغبة… فهي منعدمة أو في حدها الأدنى… ويمتلكها صاحب المعدل الأعلى الذي يرغب بتخصص حدود قبوله ادنى من معدله..! ، وتسأل الكثير من طلبة الجامعات عن سبب دخوله التخصص فتكون الإجابة( غصب عني… أو دون رغبة… بسبب القبول الموحد..)، وتعلمنا في علم الإرشاد والتوجيه المهني أن النجاح والطموح وقابلية التطور في التخصص والمهنة مرتبطة بالإتجاه والرغبة والقدرات… ولهذا نجد أصحاب تخصصات ومهن فشلوا في عملهم… ويعوزهم الطموح والتطور… إضافة إلى الإنتقال لأعمال ومهن أخرى لا تتناسب مع تخصصهم… وأحياناً الفشل في الدراسة وتركها أو التحويل لتخصصات أخرى ولكم أن تقدروا الفاقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي لذلك..! .

أيضاً قضية المكرمات ومنها مكرمة الجيش والمعلمين… ومعروف تدني رواتب المتقاعدين والعاملين…، وحدثني أحدهم أن راتبه التقاعدي 340 دينار لا غير… وأن إبنته قبلت مكرمة في جامعات الجنوب… وعندما سأل عن كلفة السكن والمواصلات والحياة وجد أنه بحاجة لكل راتبه التقاعدي ليدرس أبنته وعلى حساب المكرمة..! وقال بحرقة (لن أدرسها لأنني سأموت من الجوع أنا وعائلتي… وكيف تكون مكرمة بهذه الحالة..!)، لاحظوا هذا للمقبولين مكرمة… فما بالكم بمن لا يملك المكرمة..!.

فهل أخذ صانع القبول الموحد بعين الإعتبار هذه الإشكالية…! وأعرف أن الأمر يعتمد على برمجيات محوسبة، لا تعرف العواطف وحال الناس وأوضاعهم… والحالة الإجتماعية وثقافتنا التي ورثناها من إيام (البيضة والرغيف)… بأن الأردني يبيع آخر ما يملك ليدرس أبناءه ويستدين من البنوك ويقتر… ويعرض نفسه للسجن… ولن يفهم تقنين القبولات من وزير مضى أو أتى… في ظل انفلات مستمر في التعليم… اصبح حقاً مكتسباً… إذا كانت ذات الجهات التي تعطي التراخيص… هي التي تفرض التقنين… فهل فكرتم بذلك وهل يستوي ذلك..!.

لست في مكان من يصنع القرار… فأنا أنقل معاناة الناس التي أراها وأسمعها كل يوم في هذه الفترة… وأعتقد أن على وزارة التعليم العالي أن تتلمس هذه المشكلة… وأن لا توصد الأبواب بوجه الطلبة والأهالي… وتحيلهم إلى برمجيات وقبول موحد لا يأخذ بالحسبان معاناة الناس… والطلبة.

وأقترح أن تذهب الوزارة إلى إعطاء منح إضافية للمنتقلين من محافظة لمحافظة من غير المقتدرين… أو توفير سكن مجاني… أو تحويل مخصصات برنامج دعم السياحة (اردنا جنه) لدعم الطلبة… ! وحينها تكون الوزارة قد ضربت عصفورين بحجر… (منه بنعلم… ومنه اعرف وطنك)…! وشر البلية ما يضحك.

وجع الأهالي كبير في هذا الموضوع أي المقبولين خارج المحافظات… ويجب أن نرى حل لذلك… غير البرمجيات… التي لا تمتلك المشاعر… ولا تعرف طفرنا… وضيق ذات اليد… لعائلاتنا… وأن لا نستمرئ السلطة على الأهالي المغلوب على أمرهم… ونكرر لهم (دبر حالك يا مواطن…!)، الكرة في ملعب الوزارة والحكومة لأنه (المواطن مش قادر يدبر حاله)… فإذا كنتم لا تعرفون فتلك مصيبة وإن كنتم تعرفون فالمصيبة أعظمُ…!. حمى الله الأردن