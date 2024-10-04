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توقع إنتاج قرابة 10 آلاف طن زيتون بجرش

منذ ساعتين
توقع إنتاج قرابة 10 آلاف طن زيتون بجرش

وطنا اليوم:توقع مدير زراعة محافظة جرش فايز الخوالدة، إنتاج قرابة 10 آلاف طن من ثمار الزيتون الموسم الحالي وإنتاج 1600 طن من زيت الزيتون.
وقال الخوالدة إنه يوجد داخل جرش أكثر من مليون شجرة زيتون معظمها من الزيتون البلدي المحسن والنبالي البلدي وأصناف أخرى.
وأضاف الخوالدة بأن قرابة 136 ألف دونم مزروعة بأشجار الزيتون مبينا بأنه تم تمديد ترخيص المعاصر لغاية 14 الشهر الحالي وسيتم فتح معاصر الزيتون داخل المحافظة 15 الشهر الحالي.
وتوقع أحد مالكي معاصر الزيتون محمد العتوم أن تصل سعر تنكة الزيت لـ 90 دينارا.
فيما رفض عدد من مالكي معاصر الزيتون الحديث عن أسعار زيت الزيتون الموسم الحالي معللين ذلك بعدم بدء الموسم ومن المبكر الحديث عن أسعار الزيت.


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