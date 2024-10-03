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برنامج أردني يهدف لتنظيم زيارات لطلبة جامعات ألمانيا إلى البترا

منذ ساعة واحدة
برنامج أردني يهدف لتنظيم زيارات لطلبة جامعات ألمانيا إلى البترا

وطنا اليوم:أعلن رئيس مجلس المفوضين في سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، اليوم الخميس، عن برنامج متكامل يستهدف طلبة الجامعات في ألمانيا والعاملين فيها، إضافة إلى دول أوروبية أخرى، بهدف تنظيم زيارات سياحية لمدينة البترا.
وأشار خلال استقبال وفد من الجامعة الألمانية الأردنية ضمن برنامج “اللغة والثقافة”، للإطلاع على تجربة السلطة في إدارة الموقع الأثري بالبترا، إلى أن السلطة ستعمل على رفع مستوى التسويق والترويج للمدينة وتنويع المنتجات السياحية وإقامة عدد من الفعاليات التي تناسب السياح المحليين والعرب والأجانب، لرفع أعداد زوار المدينة.
ووضع البريزات، بحضور مفوض التنمية المستدامة في السلطة الدكتورة فاطمة الهلالات، الوفد في صورة مجالات عمل السلطة من خلال إدارة الموقع الأثري بكونه أحد عجائب الدنيا السبع الجديدة، وأحد مواقع التراث العالمي، والجهود المبذولة لرفع مستوى التنمية في المنطقة، إضافة إلى جهودها في الاهتمام بالبنية التحتية والخدمات المقدمة.


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