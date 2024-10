زين تُطلق النسخة الرابعة من برنامج “المرأة في التكنولوجيا”

وطنا اليوم:مواصلةً لجهودها في تمكين المرأة وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وحِرصاً على تعزيز دور المرأة في مختلف المحافل لا سيما قِطاع التكنولوجيا؛ أطلقت شركة زين الأردن النسخة الرابعة من برنامج “المرأة في التكنولوجيا – Women In Tech” الموجّه لطالبات الجامعات ممن يتخصّصن في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، والابتكار الرقمي (STEM) لمُساندتهن في بناء مسيرة مهنية ناجحة لمجموعة واسعة من المهن المستقبلية.

ويندرج برنامج “المرأة في التكنولوجيا” في إطار جهود شركة زين الأردن لتعزيز النمو الاقتصادي والتحوّل إلى اقتصاد معرفي قائم على مشاركة كافة أفراد المجتمع، إلى جانب تفعيل دور المرأة في المجتمع وسوق العمل وتسليط الضوء على مُساهماتها في هذا المجال وإبراز دورها اقتصادياً واجتماعياً من خلال توفير الفرص والإمكانات التي تُسهم بتمكين النساء من الازدهار في هذا القطاع.

وتضمّن البرنامج بنسخته لهذا العام مرحلتين، حيث أُقيمت ورش العمل والمحاضرات خلال المرحلة الأولى ما بين وجاهياً وعن بُعد عبر وسائل الاتصال المرئي، للتسهيل على المُشاركات حضور البرنامج التدريبي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في مقر شركة زين الرئيسي وبالتعاون مع الجامعة الهاشمية ضمن برامج عمادة شؤؤون الطلبة، إذ شمل البرنامج مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتحليلها، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي وتقنية الجيل الخامس، قدّمها عدد من الخبراء من موظفي زين من مختلف الاختصاصات.

ويقدّم برنامج “المرأة في التكنولوجيا” -الذي أُطلق في العام 2017- محاضرات وورش تدريبية تعمل على إمداد الطالبات بمجموعة واسعة من المهارات المتنوّعة واللازمة لدخول سوق العمل، ورفع نسبة تمثيلهن في مجالات التكنولوجيا، ووصل عدد المستفيدات من البرنامج حتى اليوم إلى 381 شابّة.

وتعمد شركة زين على إطلاق وتبنّي العديد من البرامج والمُبادرات التي تُسهم في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع؛ حيث عملت الشركة على تقديم دعمها لبرنامج “بنات كونكت – Banat Connect” لتعليم النساء اللاجئات والنازحات في مخيم جرش، عبر تزويد خدمات الإنترنت بشكل مجاني للنساء المشاركات، ووصل عدد النساء المستفيدات من دعم زين لهذا البرنامج إلى أكثر من 2000 مستفيدة، كما عقدت الشركة على مدار أربعة أعوام متتالية من خلال منصتها للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ورشات تدريبية للنساء حول الاستخدام الآمن لأجهزتهن الذكية بعنوان “Me and My Mobile”، استهدفت النساء الأقل حظّاً من العاصمة عمّان والمحافظات، وذلك للمساهمة في محو الأمية الرقمية لدى الفتيات، حيث وصل عدد السيدات المستفيدات من هذه الورشة إلى أكثر من 169 سيدة وفتاة.