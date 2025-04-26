بلعاوي: أكثر من 5000 مشارك في انطلاقة “أردننا جنة 2025” بحلة جديدة وبرامج متنوعة

وطنا اليوم- عمان – أكد الأمين العام لوزارة السياحة والآثار، الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، أن برنامج “أردننا جنة 2025” انطلق بقوة، حيث شهد الايام الاولى تسجيل أكثر من 5000 مشارك وانطلاق 68 حافلة من مختلف محافظات المملكة نحو وجهات سياحية متنوعة، في خطوة تعكس الإقبال الكبير على النسخة الجديدة من البرنامج التي تتميز بتنوعها وشمولها لمواقع سياحية وثقافية متعددة.

وأشار بلعاوي، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، إلى أن النسخة الجديدة من البرنامج تهدف للوصول إلى 100 نقطة جذب سياحي في مختلف أنحاء المملكة، مع التركيز على دمج السياحة الترفيهية بالمعرفية والثقافية، من خلال توفير أدلاء سياحيين مؤهلين يقدمون معلومات دقيقة تعزز من الهوية الوطنية وتزيد من وعي المواطنين بأهمية الإرث التاريخي والسياحي في الأردن.

كما أشار إلى أن البرنامج يركز على دعم المجتمعات المحلية، حيث تم تأهيل عدد كبير من مقدمي التجارب السياحية المحلية ورفع سوية الخدمات المقدمة بما يضمن تجربة سياحية متكاملة وجودة عالية للزوار.

وأضاف أن البرنامج يعمل على دمج أنواع السياحة المختلفة، مثل السياحة البيئية والدينية والثقافية، في تجربة واحدة متكاملة، مؤكدًا أن الأردن يزخر بمقومات سياحية فريدة تجعل منه وجهة مميزة على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بالمواقع المصنفة عالميًا، لفت إلى أن المملكة تضم سبعة مواقع على قائمة التراث العالمي، إضافة إلى آلاف المواقع الأثرية التي تسعى الوزارة إلى دمجها ضمن البرنامج السياحي، مع التركيز على المواقع القادرة على تقديم تجربة وخدمة متكاملة للزوار.

وأكد بلعاوي أن البرنامج يحظى بدعم حكومي واسع، مشيدًا بجهود الكوادر العاملة في وزارة السياحة والآثار التي عملت على تطوير البرنامج وتقديمه بحلته الجديدة.

وفي هذا السياق، قام الدكتور فادي بلعاوي بجولة ميدانية في مركز انطلاق الحافلات بالعاصمة عمّان، لمتابعة سير العمل والاطلاع على آلية تنظيم الرحلات، والتأكد من جاهزية الفرق الميدانية والمشغلين السياحيين. كما حرص خلال جولته على الاستماع إلى آراء المواطنين وملاحظاتهم حول سير العمل في البرنامج، بهدف الوقوف على التحديات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة. وأكد أن هذه الجولات تهدف إلى ضمان تقديم تجربة سياحية مميزة وآمنة للمواطنين.