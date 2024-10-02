جيش الاحتلال يطالب سكان 29 قرية لبنانية حدودية بإخلائها فورا

وطنا اليوم:أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان 29 قرية لبنانية حدودية بإخلاء منازلهم فورا تمهيدا لشن قصف في تلك المنطقة.

وبعد أن ذكر أسماء تلك القرى، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان وجهه لسكانها: “من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورا”.

كما أمر سكان هذه القرى بالتوجه إلى شمال نهر الأولي، محذرا إياهم من أن “التوجه جنوبا قد يعرضهم للخطر”.

وأضاف مدعيا: “كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يُعرض حياته للخطر”.

واختتم بيانه قائلا: “سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة الى بيوتكم”.