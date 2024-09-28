بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في الموقر

منذ 7 ثواني
سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في الموقر

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن صاروخاً من نوع (غراد) سقط مساء اليوم في منطقة صحراوية خالية من السكان في الموقر.

 

وبين المصدر أنه لم تقع أضرار بشرية ولا مادية نتيجة سقوط الصاروخ الذي أُطلق من جنوب لبنان، فيما تحرّكت الفرق المعنية للموقع.

المصدر افاد  بأن منظومات الدفاعات الجوية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية.

 

وأهاب المصدر بالمواطنين ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والفوضى، مطمئناً بأن القوات المسلحة ماضية في حماية سماء وأرض وحدود المملكة الأردنية الهاشمية من أي خطر يراد به زعزعة أمنها واستقرارها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:05

أردنيون يسمعون دوي انفجار .. وصاروخ لبناني يسقط شرق القدس

23:38

عاجل – انفجار بعد سقوط صاروخ على نهاريا

23:35

صواريخ مسيرات قادمة من لبنان تتسبب بحرائق تذعر الإسرائليين

23:31

عاجل: وسائل إعلام عبرية تؤكد تعرض إسرائيل لهجمات من لبنان واليمن والعراق في الوقت الحالي

23:27

جيش الاحتلال الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في القدس

22:26

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدًا

21:22

ذعر في تل أبيب ومحيطها بعد اعتراض صاروخ من اليمن ودوي صفارات الإنذار

20:13

عاجل | “الطيران الأردنية”: أجواء آمنة وحركة الطيران طبيعية

19:39

بطائرة C130.. القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية على جنوب غزة

19:08

سوريا تعلن الحداد العام لمدة 3 أيام وتنكس الأعلام

18:14

بيان صادر عن حزب إرادة بشأن التصعيد الخطير الذي يقوم به الكيان في لبنان الشقيق

17:31

مقتل نائب قائد الحرس الثوري الإيراني مع نصرالله

وفيات
وفيات الجمعة 27-9-2024وفيات الخميس 26-9-2024وفيات الأربعاء 25-9-2024وفيات الثلاثاء 24-9-2024وفيات الاثنين 23-9-2024