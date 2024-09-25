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نائبان يحذران من عدادات مياه ببطاريات اسرائيلية في العقبة

25 سبتمبر 2024
نائبان يحذران من عدادات مياه ببطاريات اسرائيلية في العقبة

وطنا اليوم:طالب النائبان حسن الرياطي ولبنى النمور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالإيعاز لمن يلزم بفكّ عدادات المياه “الديجيتال” في محافظة العقبة، وذلك بعدما ثبت أن تلك العدادات تعتمد على بطاريات اسرائيلية الصنع.
وتساءل النائبان في مذكرة موجّهة إلى رئيس الوزراء: “إنه وبعدما أثبتنا أن هذه العدادات تحتوي على بطاريات اسرائيلية المنشأ، وفي ظلّ التهديدات الصهيونية المتلاحقة للأردن، وبعد ما شهدته جمهورية لبنان، فما الذي يضمن أن تلك العدادات الموجودة في منازل الأردنيين ليست قنابل موقوتة سيستخدمها العدوّ لتهديد الأمن القومي الأردني”.
ولفت النائبان إلى أن تلك العدادات تقوم بعدّ الهواء على المواطنين وبشكل يضاعف قيم فواتيرهم بشكل جنوني.
وجدد النائبان مطالبتهما الحكومة بفكّ تلك العدادات، محمّلين إياها كامل المسؤولية عن تركيب هذه العدادات.


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