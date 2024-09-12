حزب إرادة يعلن أسماء نوابه وموعد إستقبال التهاني في مقر الحزب صور وأسماء

وطنا اليوم:أعلن حزب إرادة على صفحته أسماء نواب الحزب وعرف بهم وجاء في الإعلان أن كتلة الحزب مبدئيا تتكون من ١٩ نائب خاضوا الإنتخابات وهم أعضاء في الحزب، وبذلك تكون كتلة الحزب هي الثالثة في مجلس النواب بعد كتلة حزب الميثاق الوطني التي تعتبر الثانية من حيث العدد بواقع ٢١ نائب ( فرق نائبين عن حزب إرادة) , وجاءت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في المركز الأول وبفارق كبير عن ارادة والميثاق .

وجاءت كتلة حزب تقدم في المركز الرابع بواقع ٨ نواب والوطني الإسلامي في المركز الخامس بواقع ٧ نواب وكتلة حزب الإتحاد الوطني في المركز السادس بواقع ٥ نواب، أي أن مقاعد حزب إرادة قارب عددها مجموع مقاعد أحزاب تقدم والوطني الإسلامي والإتحاد الوطني مجتمعة وللأحزاب جميعا كل الإحترام لما بذلت من جهد ، ومن المعلوم أن جميع هذه المقاعد جاءت من القوائم العامة والدوائر المحلية.

وأضاف الحزب بأنه وبالرغم من كل شيء، يعتبر ذلك ثمرةً للجهود الكبيرة التي بذلها الحزب أعضاءا ومناصرين، وإن هذا شهادةً على ثقة الشعب الأردني في رؤيتنا وأهدافنا و برنامج الحزب الذي يتطلّع إلى بناء مستقبل أفضل يليق بكل أردني وأردنية.، وفي هذا السياق، نتوجه في حزب إرادة ببالغ الشكر والتقدير للهيئة العامة وجميع من دعم وناصر الحزب، الذي جاء بناءاً على قناعة بأن الديمقراطية الأردنية هي مسارٌ لا رجعة فيه نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

كما ندعو في حزب إرادة الحهات الرسمية المختصة إلى مزيد من الدعم للعملية الحزبية لتقليص الفجوة بين الأحزاب التقليدية وتلك الناشئة سواء كان الدعم بالتوعية والتحفيز أو بالدعم المادي لتتمكن الأحزاب من القيام بدورها التي تأسست من أجله.

هذا ويشرفنا في الأمانة العامة دعوة الهيئة العآمة والمناصرين للحزب لتهنئة نوابنا والتعرف عن قرب على الجدد منهم وذلك في المقر الرئيسي للحزب وذلك يوم السبت – الذي يلي القادم- الموافق ٢٠٢٤/٩/٢١.

إن جميع ما عملناه وتعبنا به خلال السنوات الماضية ما هو إلا بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد من أجل مستقبل أفضل لكل الأردنيين.

واختتم الحزب إعلانه بأسماء نواب إرادة ال ١٩ ، وهم حسب ما يلي مع حفظ الألقاب و كل ذلك حسب بيانات الهيئة المستقلة للإنتخاب ( بلغت نسبة نواب الحزب الجدد عن القوائم المحلية ٧٥٪؜ من عدد النواب المحليين الإجمالي في حزب إرادة :

١. م. نسيم عارف العبادي (نائب لأول مرة )

٢. ⁠محمد جميل الظهراوي

٣. ⁠د. حسين علي العموش (نائب لأول مرة )

٤. أحمد إبراهيم الهميسات

٥. عبد الرؤوف عبد القادر اربيحات (نائب لأول مرة )

٦. طارق عبد المهدي بني هاني (نائب لأول مرة )

٧. م. سالم حسني العمري

٨. د. اياد يعقوب جبرين (نائب لأول مرة )

٩. د. بدر عواد الحراحشة (نائب لأول مرة )

١٠. شفاء عيسى صوّان (نائب لأول مرة )

١١. خليفه سليمان الديّات (نائب لأول مرة )

١٢. محمد عبدالله البستنجي (نائب لأول مرة )

١٣. اللواء المتقاعد م. إبراهيم فنخير الجبور (نائب لأول مرة )

١٤. م. محمد أحمد المحاميد (نائب لأول مرة )

١٥. محمد أحمد المرايات

١٦. اللواء المتقاعد محمد سلامة السبايلة (نائب لأول مرة )

١٧. المحامية دينا عوني البشير (القائمة العامة )

١٨. د. خميس حسين عطية (القائمة العامة )

١٩. حمود إبراهيم الزواهرة (القائمة العامة )