نائب جمّدت عضويته يعود إلى القبة والزعبي يخفق بالوصول للبرلمان لأول مرة

وطنا اليوم:عاد النائب الذي جمدت عضويته لمدة عامين في مجلس النواب التاسع عشر، حسن الرياطي إلى قبة البرلمان، في دورته العشرين، عبر القائمة المحلية لجزب جبهة العمل الإسلامي في محافظة العقبة.

وكان مجلس النواب قرر مطلع عام 2022 تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، بسبب المشاركة في شجار تحت قبة البرلمان، إثر ما عرف بواقعة “اللكمة”.

وبعد عام من قرار تجميد العضوية، صوت مجلس النواب مجددا على رفع العقوبة عن النائب، ليعود إلى القبة اعتبارا من أيار 2023، وينجح في انتخابات 2024، ليعود إلى القبة مجددا.

الى ذلك أخفق النائب فواز الزعبي في الوصول إلى قبة البرلمان العشرين، بعد أن تمكن سابقاً من الحفاظ على مقعده لسنوات طويلة.

الزعبي كان عضواً في مجلس مجلس النواب الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر، ومجلس النواب الثامن عشر، مجلس النواب التاسع عشر.

وسيفتقد المجلس الحالي لمداخلات النائب السابق الزعبي التي كانت دوماً ما تحدث جدلاً تحت القبة