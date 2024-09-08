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بعد 33 عاما من الانقطاع.. أول سيارة عراقية تدخل الكويت

8 سبتمبر 2024
بعد 33 عاما من الانقطاع.. أول سيارة عراقية تدخل الكويت

وطنا اليوم:أعلن السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي دخول أول سيارة عراقية إلى الأراضي الكويتية بعد انقطاع دام أكثر من 33 عاما.
جاء ذلك على هامش مباراة كرة القدم التي تجمع بين منتخبي العراق والكويت في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2030، المقرر إقامتها في 10 سبتمبر.
وأفاد الصافي عبر حسابه على منصة “إكس” بأن السيارة تعود لمواطنة عراقية قدمت لحضور المباراة، وشكر السفير العراق في نهاية تغريدته الكويت على حسن الاستقبال.
وأشرف وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع، مع السفير على دخول السيارة التي تعود لعائلة عراقية إلى الكويت.
وكان المبرقع قد وصل إلى الكويت في زيارة رسمية، حيث اجتمع مع وزير الإعلام والثقافة الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الشبابية والرياضية بين البلدين.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق وصول أول سيارة عراقية إلى الكويت منذ أكثر من 30 عاماً، بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي في أغسطس 1990.
وأكد السفير العراقي أن الكويت سمحت بدخول 5 آلاف مشجع عراقي لحضور المباراة، وذلك بعد التنسيق مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف.


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