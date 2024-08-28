السعودية تغكر باستضافة دورة الألعاب الأولمبية

وطنا اليوم:تخطط السعودية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في الوقت الذي تمضي فيه قدما في اجراء إصلاحات اقتصادية ضخمة واستثمار مليارات الدولارات في قطاع الرياضة، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.

ونقلت الوكالة عن رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان القول إن السعودية “كدولة نعمل على القيام بالمزيد، وأعتقد أن الأولمبياد خطوة منطقية، ولكن عندما نكون جاهزين.”

وتحدث المسؤول السعودي على هامش الحفل الختامي لأول بطولة كأس عالم للرياضات الإلكترونية التي أقيمت في الرياض، وشهدت تخصيص جائزة قياسية بلغت 60 مليون دولار للفائزين.

وقالت بلومبرغ إن اللجنة الأولمبية السعودية لم ترد على طلب التعليق.

ويأتي الاهتمام السعودي باستضافة الألعاب الأولمبية في الوقت الذي تشهد فيه الدولة الخليجية زيادة ملحوظة في استضافة الفعاليات الرياضية، بما في ذلك أولمبياد الألعاب الإلكترونية في 2025.

ومن المقرر أيضا أن تستضيف السعودية دورة الألعاب الآسيوية الشتوية المقررة في عام 2029، كذلك باتت البلاد قريبة من استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034.

يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي محادثات مع العديد من أصحاب المصلحة في الملاكمة لإنشاء رابطة جديدة مما قد يعيد تشكيل المشهد التنافسي لهذه الرياضة، وفق ما نقلته رويترز عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وتستضيف إيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا دورات الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية خلال الفترة بين عامي 2026، وحتى 2032.

وبحسب بلومبرغ فإن هناك تقارير تفيد بأن مصر وقطر من بين الدول في الشرق الأوسط التي قد تتقدم بعروض لاستضافة الأحداث الأولمبية بعد ذلك.

وضخت السعودية مليارات الدولارات في الرياضة في إطار رؤية 2030 لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ويهدف البرنامج لجذب السياحة وتعزيز القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.

واستثمرت الرياض مبالغ طائلة في الرياضة، فاستضافت جائزة كبرى للفورمولا واحد، ورالي دكار الصحراوي، وكأس العالم لأندية كرة اليد، إلى جانب كأسي السوبر الإسباني والإيطالي لكرة القدم، وبطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل واحدى جولات “ليف غولف”.

والعام الماضي، استضافت المملكة مباريات استعراضية في التنس جمعت بين الإسبانيين رافايل نادال وكارلوس ألكاراس في فئة الرجال، وأخرى بين التونسية أنس جابر والبيلاروسية أرينا سابالينا. وعيّنت السعودية نادال سفيرا للاتحاد السعودي للتنس.

وتم اختيار عاصمة المملكة الرياض لتنظيم بطولة “دبليو تي ايه” الختامية للسيدات من نهاية العام 2024 إلى عام 2026.

كذلك تعاقدت مع عدد كبير من أفضل نجوم كرة القدم للانضمام الى أندية الدوري السعودي كما استضافت المملكة أيضا سلسلة من مباريات الملاكمة التي تصدرت العناوين الرئيسية، بما في ذلك مباراة توحيد الوزن الثقيل بين الأوكراني أولكسندر أوسيك والبريطاني تايسون فيوري في وقت سابق من هذا العام.

يُذكر أن السعودية الدولة الوحيدة المرشحة لاستضافة مونديال 2034 في كرة القدم، على أن يتم اختيارها رسميا أواخر العام الحالي.

وفي يوليو الماضي اختارت اللجنة الأولمبية الدولية رسميا المملكة العربية السعودية لاستضافة النسخ المقبلة من الألعاب الأولمبية الإلكترونية بين 2025 و2037، مانحة إياها احتكارا موقتا غير مسبوق في تاريخ الحركة الأولمبية، بعدما ضمنت استضافة البطولة الجديدة على مدى 12 عاما.