إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إغلاق نفق صويلح أمام حركة السير القادمة من شارع الملك عبدالله الثاني باتجاه منطقة صافوط بشكل مؤقت اعتبارا من مساء اليوم، بالتعاون مع إدارة السير، وذلك لغايات إعادة تأهيل نظام الإنارة داخل النفق بهدف تحسين مستوى السلامة المرورية.
وأوضح شادي الروابدة، مدير عمليات المرور في أمانة عمّان، أن الإغلاق سيبدأ يومياً، من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحاً، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط الأمانة لتحسين السلامة المرورية والبنية التحتية.
وبيّن الروابدة أن التحويلات المرورية ستكون عبر شارع الملكة رانيا باتجاه إشارات الدوريات، مع إمكانية العودة والدوران وفق المسارات المسموح بها في الموقع، داعياً السائقين إلى الالتزام بالإرشادات والشواخص التحذيرية.
وأكد أن كوادر الأمانة ستحضر ميدانياً لتنظيم حركة السير وتقديم الدعم اللازم، بما يضمن انسيابية المرور والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.


