طوقان ينعي الدكتور مامسر 

وطنا اليوم_

حارس مرمى النادي الاهلي الأردني في ذمة الله

الدكتور محمد خير مامسر (١٩٣٧ – ٢٠٢٤ -) الرياضي والسياسي ألاردني والوزير السابق من أصول شركية. شغل منصب وزير التنمية الاجتماعية ووزير الرياضة والشباب في حكومة دولة عبدالرؤوف الروابده رحل اليوم إلي جوار ربه .

لقد كان انساناً بكل ما تعنيه الكلمة مليء بالاخلاق و العطاء الرياضي و الفكر الشبابي ودفء الحديث وهو الذي كان عنوانا لمرحلة من تاريخ الأردن الرياضي و تحديدا العاصمة عمان .

كان طالبا في جامعة الإسكندرية بكلية التربية الرياضية ١٩٦٢ مبتعثا ، و زاملته في محاضرات و لجان بالأردن ، وكان مثالا للرياضي المثقف و صاحب الفكر الواعي والإنسان المتواضع والوعاء الفكري الرياضي جنبا إلي جنب نظمي السعيد ومحمد بزادوغ و جميل ابو الطيب النواة الاولي لركائز الرياضة الأردنية و عقولها المبدعة رحمهم الله جميعا. ، وللدكتور مامسر الرحمة ايضا و المغفرة وخالص العزاء للأسرة الشركسية و الاسرة الرياضية في الأردن و لال قندوره الكرام أنسبائه و ابنائه نارت و تمارا. أنا لله و أنا اليه راجعون .

د.مهندس عبد الفتاح طوقان .