بحضور جماهيري حاشد.. نضال ملكاوي يفتتح مقره الانتخابي في اربد

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_بحضور جماهيري حاشد، افتتح مساء يوم الجمعة في محافظة اربد، المقر الانتخابي للمرشح نضال ملكاوي مرشح عشيرة الملكاوي عن قائمة العهد في الدائرة الاولى اربد، و بحضور جماهيري حاشد ومهيب من المؤازرين والمؤيدين والمحبين.

و يتمتع نضال ملكاوي بشعبية واسعة في إربد، ويُعتبر من المرشحين البارزين الذين لديهم فرص قوية للظفر بمقعد في مجلس النواب العشرين والوصول إلى قبة البرلمان.

وتتجه أنظار الداعمين والمؤازرين نحو افتتاح المقر الانتخابي والمهرجان الكبير المرتقب في بلدة ملكا، حيث يتوقع أن يكون حدثاً بارزاً يجمع المزيد من المؤيدين للمرشح نضال ملكاوي. هذا المهرجان يُعد خطوة مهمة ضمن الحملة الانتخابية، ويُنتظر أن يعزز من حضور المرشح وشعبيته في الدائرة.

وقد عبر الحضور عن دعمهم الكامل للمرشح نضال ملكاوي، مثمنين رؤيته الطموحة التي تشمل دراسة وتقييم المشاريع الإنتاجية في لواء بني كنانة، مع التركيز على تخصيص ميزانيات لدعم هذه المشاريع وزيادة قدرتها على توفير فرص العمل. كما تتضمن رؤيته تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المحتاجة من خلال تخصيص موارد مالية لدعم احتياجاتها الأساسية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في محافظة إربد.