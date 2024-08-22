الاتحاد الأوروبي يرفع بعثة مراقبة الانتخابات النيابية إلى 100

وطنا اليوم:قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية زيليانا زوفكو إنه سيتم تعزيز بعثة الاتحاد الخاصة بمراقبة الانتخابات بـ 38 مراقبا إضافيا ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 100 مراقب منهم سبعة أعضاء في البرلمان الأوروبي ونحو 30 من الدبلوماسيين .

وأضافت زوفكو خلال مؤتمر صحفي عقدته البعثة اليوم الخميس، إن “كافة المراقبين ملتزمون بمدونة قواعد السلوك التي تتطلب منهم الحياد التام والعمل ضمن سياق المهمة الذي يشمل تحليل العملية الانتخابية وإدارتها، مشيرة الى أن الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر المقبل اختبار هام للتنمية في الأردن.

وقالت، “رافق الاتحاد الأوروبي الشعب الأردني في هذه العملية منذ انتخابات عام 2013، نحن على ثقة بإن الجهات الحكومية والأحزاب السياسية وكافة المرشحين سيؤدون دورهم في تعزيز موثيقية وسلمية وشفافية العملية الانتخابية وشموليتها”.

وأشارت إلى أن البعثة التقت خلال تواجدها في الأردن منذ 16 الشهر الجاري عددا من ممثلي الجهات الحكومية والمدنية المعنية بالانتخابات، مؤكدة أن البعثة لمست الحرص الكبير والجدية من جميع الجهات لإنجاح الانتخابات.

وأكدت زوفكو أن مهمة البعثة تنحصر بمراقبة كافة الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية، مشيرة الى أن الأردن دولة ديمقراطية وهيأ الظروف المناسبة لسير الانتخابات.

وقالت، إن البعثة ستنشر تقريرا أوليا بعد 48 ساعة من إجراء الانتخابات، في حين ستصدر تقريرا نهائيا آخر بعد ذلك يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية