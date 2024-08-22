بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

ظهور 7 شموس في سماء الصين.. ما القصة؟

منذ 18 ثانية
ظهور 7 شموس في سماء الصين.. ما القصة؟

وطنا اليوم:كشفت لقطات فيديو، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، 7 شموس دفعة واحدة.
ووفقا لما نشرته صحيفة شنغهاي ديلي، فقد تم رصد حالة نادرة في سماء تشنغدو بمقاطعة سيشوان، جنوب غربي الصين، عندما ظهرت “7 شموس” في سماء المدينة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه “من المرجح أن تكون هذه الظاهرة المثيرة للدهشة نتيجة لانكسار الضوء وتشتته”.
ووصف منشئ الفيديو، وهو أحد سكان تشنغدو، رؤية الظاهرة من زوايا متعددة، حتى من خلال الزجاج، وقال “المشهد غير العادي” استمر لمدة دقيقة تقريبًا، مما دفع العديد من المتفرجين إلى التقاط الحدث.
وفقًا لزينغ يانغ، نائب رئيس جمعية سيتشوان لهواة علم الفلك، فإن الظاهرة هي وهم بصري شائع ناتج عن انكسار الضوء وانعكاسه عن الزجاج الطبقي.
وأوضح زينغ: “كل طبقة إضافية من الزجاج تخلق صورة افتراضية أخرى.. في بعض الأحيان، حتى مع نفس لوح الزجاج، يمكن أن يختلف عدد الصور الافتراضية حسب زاوية الرؤية”.
وأشار التقرير إلى أن الشموس المتعددة في الفيديو تبدو منتصبة وباهتة بشكل ملحوظ، وهي خصائص تتفق مع انعكاس وانكسار الضوء مما يخلق صورًا افتراضية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:39

الأردن يطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من القمح

10:27

وفيات الخميس 22-8-2024

10:22

مؤسسة النفط الليبية تنفي رسو إحدى ناقلاتها في ميناء حيفا

10:16

اقتحام إسرائيلي دامٍ لمخيم طولكرم.. 3 شهداء واشتباكات عنيفة

09:52

تراجع مبيعات التذكرة الموحدة 69% خلال النصف الأول من العام الحالي

09:44

فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن مناطق واسعة الأسبوع المقبل – أسماء

09:39

اغتيال السنوار هدف لاحق .. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحدد شرط استقالته الأول

09:35

الصحة تسعى لتعيين صيدلاني لكل 25 سريراً

09:31

بريك: إذا استمرت الحرب ستنهار إسرائيل في غضون عام واحد

09:24

الاحتلال يقصف 10 مناطق لبنانية وحزب الله يهاجم 13 موقعا إسرائيليا

09:18

هل يملك مدير الإحصاءات أن يُجيب؟

09:15

اشتباكات في مخيم طولكرم وشهيد بقصف إسرائيلي في نابلس

وفيات
وفيات الخميس 22-8-2024العميد الركن المتقاعد محمود عبدالكريم ارشيد البلاونة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21-8-2024جامعة فيلادلفيا تنعى شقيق د. مروان كمالوفيات الثلاثاء 20-8-2024