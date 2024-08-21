العميد الركن المتقاعد محمود عبدالكريم ارشيد البلاونة في ذمة الله

وطنا اليوم:نعى خالد صفران البلاونة؛ رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا، العميد الركن المتقاعد محمود عبدالكريم ارشيد البلاونة ابو عماد.

وقال خالد صفران البلاونة في نعيه:

ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تلقّيت خبر وفاة العميد الركن المتقاعد محمود عبد الكريم ارشيد البلاونة ابو عماد واتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى إخوانه وأبنائه وعائلته جميعا والى زملائه رفاق السلاح ، أشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا المصاب الجلل برحيله، وأتقدم إليكم بتعازينا القلبية الحارة، وبمشاعر المواساة والتعاطف الأخوية المخلصة، سائل الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه ومغفرته بإذن الله تعالى .

إنا لله وإنا إليه راجعون.

نسأل الله عزوجل أن يلهمكم وكافة عشائر البلاونة الكرام جميل الصبر والسلوان والسكينة.

خالد صفران البلاونة

إيطاليا