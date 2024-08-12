جامعة البترا تستحدث برنامج بكالوريوس اللغة الإنجليزية التطبيقية بدءًا من العام 2024-2025

وطنا اليوم:أعلنت جامعة البترا فتح باب القبول والتسجيل في بكالوريوس اللغة الإنجليزية التطبيقية بداية من العام الجامعي 2024-2025 بعد استكمالها جميع شروط ومتطلبات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

ويضاف التخصص الجديد إلى تخصصات قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب والعلوم في جامعة البترا، وبذلك يضم القسم ثلاثة برامج في البكالوريوس وبرنامجًا في الماجستير، وهي:

تخصص اللغة الإنجليزية – الترجمة في مرحلة الماجستير،

وفي مرحلة البكالوريوس: تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها، وتخصص اللغة الإنجليزية – الترجمة، والتخصص الجديد اللغة الإنجليزية التطبيقية.

ويُعد تخصص اللغة الإنجليزية التطبيقية تخصصاً حديثاً نسبياً، ويُركز بدرجة أساسية على تمكين الطلبة من المهارات اللغوية التطبيقية والمهارات المهنية دون إرهاقها بالنظريات، ويؤهل التخصص الجديد الطلبة للعمل بمجالات ومهن مختلفة ومتعددة، مثل: السياحة، والفندقة، والطيران، والصحة، والأعمال التجارية، والسكرتاريا، والصحافة والإعلام، والترجمة، والتعليم، والعمل في المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والهيئات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، والعلاقات العامة والدولية، وفي السلك الدبلوماسي.

وقال رئيس قسم اللغة الإنجليزية في جامعة البترا الدكتور محمد الشناق: “إن استحداث التخصص الجديد جاء إيماناً من جامعة البترا بأهمية مواكبة التغيرات في سوق العمل في المجالات المهنية المختلفة، والتطور التكنولوجي والتطبيقي المستمر، والحاجة إلى إعداد كوادر مؤهلة لديها الكفايات والمهارات المهنية واللغوية اللازمة للتواصل الفعال ولإنجاز الأعمال المختلفة التي تعتمد على استخدام اللغة الإنجليزية، تماشياً مع حقيقة أن العديد من المؤسسات والشركات في عالم اليوم تستخدم اللغة الإنجليزية لغة مُفضلة في مجتمع الأعمال والمعرفة والتكنولوجيا”.

وقال الشناق: إن جامعة البترا تعد من أوائل الجامعات الأردنية الخاصة التي بادرت إلى طرح تخصص اللغة الإنجليزية التطبيقية، استجابة لتوجهات التعليم العالي في الأردن بطرح تخصصات غير تقليدية تولي الجانب العملي التطبيقي أهمية كبرى لمواكبة آخر المستجدات في سوق العمل والتطورات التكنولوجية المُتسارعة”، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد سيقوم بتوظيف أدوات ومفردات الذكاء الاصطناعي في عملية تدريس وتدريب الطلبة.