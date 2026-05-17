الأحد.. ارتفاع ملموس على الحرارة والطقس معتدل في أغلب المناطق

وطنا اليوم:يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وقد تنعدم على الطرق الصحراوية، داعية مرضى الجهاز التنفسي الى أخذ الاحتياطات اللازمة.

ويكون الطقس يوم غدٍ الاثنين، مغبرًا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

اما الثلاثاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويبقى الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويبقى الطقس الاربعاء، معتدلًا في أغلب المناطق، و حارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30- 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28- 21 ، وفي المرتفعات الشمالية 25- 19، وفي مرتفعات الشراة 26- 18، وفي مناطق البادية 34 – 24، وفي مناطق السهول 30- 23، وفي الأغوار الشمالية 38 – 26 ، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 28 ، وفي البحر الميت 39 – 27 ، وفي خليج العقبة 40 – 29 درجة مئوية.