وفاة شخص بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

18 دقيقة ago
وطنا اليوم:توفي شخص فجر اليوم الأحد إثر حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي بعد الحميمية باتجاه العقبة، وذلك بحسب ما اكدت إدارة الدوريات الخارجية.
وقال النقيب أيمن الحراحشة من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم تحريك مجموعة من كوادرد إدارة الدوريات الخارجية وإزالة المركبة عن الشارع العام، فيما جرى نقل الوفاة إلى المستشفى.
وبين أن سبب الحادث ما يزال قيد التحقيق.


