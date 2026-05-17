لقاء يبحث جاهزية القطاع السياحي في العقبة

وطنا اليوم -امين المعايطه

عقدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لقاءً تنسيقياً مع وكلاء السياحة والملاحة في العقبة، تحت رعاية مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي، وبحضور مديرة مديرية السياحة سلام المالكي، ومدير مديرية النقل واللوجستيات عبدالله الرفايعة،لبحث آليات تنظيم وتسهيل الإجراءات والعمليات المتعلقة باستقبال الزوار، وتعزيز جاهزية القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.



وأكد الدكتور النابلسي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار، وتسهيل حركة المجموعات السياحية، مشيراً إلى حرص السلطة على تطوير القطاع السياحي ورفع كفاءة الخدمات بما يعكس مكانة العقبة كوجهة سياحية متميزة.



وناقش اللقاء أبرز التحديات المتعلقة بالبواخر السياحية، وآليات تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للزوار، بما يسهم في تعزيز تجربة السائح ورفع كفاءة العمل السياحي في العقبة.



كما تناول اللقاء أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لاستقطاب المزيد من البواخر السياحية، إلى جانب إعداد خطة ترويجية متكاملة تدعم الحركة السياحية وتعزز مكانة العقبة كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة.